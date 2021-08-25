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25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:30:00

Türkiye'den milli adım: Organ nakli yapılır fakat beyin nakli yapılamaz

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Türkiye'nin milli projesi Milli Muharip Uçak dahil HÜRJET ve AKSUNGUR'un da yazılımının yerli olacağını belirten TUSAŞ Yazılım Direktörü Güray Yıldız, “Tank, top, silah organ ise yazılım beyindir. Organ nakli yapılabilir fakat beyin nakli yapılamaz” ifadesini kullandı.

TUSAŞ Yazılım Direktörü Güray Yıldız, Türkiye'nin milli bekâ projesi Milli Muharip Uçak dahil HÜRJET ve AKSUNGUR'un da yazılımının yerli olacağını söyledi.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Yıldız, "Projelerin tamamında uçuş kontrol yazılımı, uçuş yönetim yazılımı ve görev yazılımları yüzde yüz yerli. Firma olarak bunun öneminin farkındayız bu sebeple TÜBİTAK BİLGEM ile çok yakın çalışıyoruz" dedi.

Milli Muharip Uçak'ın(MMU) 18 Mart 2023'te hangardan çıkacağını hatırlatan Yıldız, 2025'te ise ilk uçuşun gerçekleştirileceğini belirtti. Yıldız ayrıca, MMU'nun hangardan çıktığı tarihte Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET'in de uçuşunun gerçekleşeceğini dile getirdi. 2022 yılının mart ayında ise MMU'nun mühendislik simülatörünün çıkarılacağını söyleyen Yıldız, yazılım alanında çok ciddi bir sistematik ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

TANK TOP ORGAN, YAZILIM İSE BEYİN

TUSAŞ bünyesindeki HÜRJET, AKSUNGUR, MMU'nun tamamında yazılımın yerli olduğu bilgisini veren Güray Yıldız, yerli işletim sistem konusunda da TÜBİTAK ile yakın çalışma içerisinde olduklarını aktardı. Yıldız, "Projelerin tamamında uçuş kontrol yazılımı, uçuş yönetim yazılımı ve görev yazılımları yüzde yüz yerli. Bunun dışında işletim sistemleri önceki projelerde yabancı kaynaklardan sağlanıyordu. Bunlar için çok ciddi paralar verdik. Firma olarak bu konunun da öneminin farkındayız bu sebeple TÜBİTAK BİLGEM ile çok yakın çalışıyoruz. Biz artık HÜRJET de dahil olmak üzere projelerimizin tamamında TÜBİTAK Gerçek Zamanlı Milli İşletim Sistemi'ni (GİS) kullanmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Yazılımın hayati önemde olduğuna değinen Yıldız, "Tank, top, silah organ ise yazılım beyindir. Organ nakli yapılabilir fakat beyin nakli yapılamaz" diye konuştu.

KOBİ'LERLE ORTAK ÇALIŞIYORUZ

Birbirinden farklı birçok büyük projeyi aynı anda yürütüyor olmalarının kendileri için büyük bir şans olduğunu söyleyen Güray Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığınız zaman HÜRJET'imiz var, Aksungur var, Gökbey ver, Milli Muharip Uçak var, Atak var, Atak-2 var, HÜRKUŞ var. Bunların tamamının görev yazılımlarını, üst kontrol yazılımlarını Türkiye'nin kendi firmaları yapıyor"

Projelerin geliştirilmesinde farklı firma ve KOBİ'lerle de ortak çalıştıklarını aktaran Yıldız, savunma ve havacılık kümelenmesiyle sürekli irtibat halinde oldukları bilgisini verdi. Yıldız, büyük projelerinin ancak bu kümelenme ve adanmışlıkla yapılabileceğini dile getirdi.

MMU'DA HEDEFİMİZ İNSANSIZ UÇUŞ

Milli Muharip Uçak projesinin milli beka projesi olduğunun altını çizen Güray Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Farklı ülkelerden alınan uçaklarda yazılım yabancı olduğu için tamamını kontrol edemiyorsunuz. Bazı kodları göremiyorsunuz. Dolayısıyla Milli Muharip Uçak'a geçtiğimiz zaman, kendi uçağımızı istediğimiz kadar üretip, istediğimiz yetkinlikte geliştirip, istediğimiz ülkeye satabilecek konuma geleceğiz. Milli Muharip Uçak 5. nesil, 6. nesil ise insansız hava araçları. Bakın bizde İHA yeteneği var. 5. nesli ve yapay zekanın havacılıkta kullanımını geliştiriyoruz. Dolayısıyla Milli Muharip Uçak bittiğinde, ilk uçuşta olmasa bile seri üretim aşamasına geldiğinde biz bu uçak 6. nesil demeyi hedefliyoruz."

MÜHENDİSLİKTE AVRUPA'DAN İYİYİZ

Yazılım anlamında Türkiye'nin iyi bir noktada olduğunu belirten Yıldız, "Mühendis kalitesi bakımından Hindistan'dan da Avrupa'dan da iyiyiz" dedi. Havacılıkta HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar İHA'ları yaparak Türkiye'nin çok ciddi tasarım ve üretim tecrübesi edindiğini vurgulayan Yıldız, "Diğer ülkelerden farkımız ise sahada da tecrübeli olmamız. Türkiye'nin havacılıktaki atılımıyla bu alanda gelişmiş ülkelerle aramızdaki fark 20 yıldan 3-4 yıla kadar indi. 2023 projeleriyle birlikte de bu farkı kapatacağız" şeklinde konuştu.

Etiketler : Milli Muharip Uçak MMU Güray Yıldız
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