  • BIST
    1067.26
  • Dolar
    7,3693
  • Euro
    8,8273
  • Altın
    470,7720
İstanbul
19 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mazhar Alanson isyan etti: Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem
Türk polisi yakalar! Polisin kovaladığı hırsız 3 kilometre sonra yakalandı, çalınan telefon sahibine ...
Efsane futbolcu Ronaldo'dan Trabzonspor formalı poz
ROKETSAN'dan büyük başarı! Silah kombinasyonları ihtiyaca göre değiştirilebilecek
Rusya'da koronavirüs bilançosu! 1 milyonu aştı
Bespoke Tailoring'de yeni isim: Hakan Gürsoy
Türkiye'den Meis Adası açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur
Alman siyasetçi Friedhelm Ost'tan Türkiye'ye övgü: Alınan önlemler örnek olmanın ötesinde
Macron'a Lübnan'da protesto şoku!
Başkan Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: Artık bıktık bu gölge oyunlarından
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakkari'deki kazada 1 askerimiz şehit oldu
Bakan Selçuk 'Nasıl güzelsiniz bir bilseniz' notuyla paylaştı
Türkiye'nin en akıllı yolu, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla 4 Eylül'de açılıyor
Maduro 100'ün üzerinde muhalefet liderini affetti
Terör örgütü PKK'ya siber darbe! 'Mezopotamia Hackers' gözaltında
Bakan Albayrak: Çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız
DEAŞ'a büyük darbe! Sözde Türkiye Emiri yakalandı ve tutuklandı
David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşıları ocak ayında Endonezya'da kullanılacak
ABD'nin gazetesi Washington Post'tan dikkat çeken Türkiye yazısı: Osmanlı'dan bu yana ilk
ABD'li vekilden Türkiye'ye koronavirüs yardımı teşekkürü:Türk toplumumun desteği bizleri sevindirdi
Koronadan dünya genelinde can kaybı 854 bin 775'e çıktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'Adli Yıl' mesajı
Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 8 Eylül'de başlıyor
01 Eylül 2020 Salı 12:36:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 13:11:00

Türkiye'den Meis Adası açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin her alanda mükemmel düzeyde devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin daha ileriye taşınması gerektiğinin altını çizdi.

Mevkidaşı Bukadum ile yaptığı görüşmelerde, Libya başta olmak üzere bölgesel konuların da gündeme geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmelerin sınır komşusu olması sebebiyle Cezayir'i de etkilediğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Libya'nın huzuru ve istikrarının herkes için önemli olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Libya'da tek çözüm siyasi çözümdür. Bunu başından beri söylüyoruz. Ateşkes için çok çaba sarf ettik. Bu konuları Cezayir ile de her zaman görüştük. Bundan sonra da iş birliğimizi her zaman devam ettireceğiz. Libya'daki siyasi süreci ve bir ateşkesin tesis edilmesini birlikte destekleyeceğiz. Son zamanlarda bazı girişimler oldu ama yine Hafter tarafının siyasi çözüme ve ateşkese inanmadığını, sadece askeri çözüm istediğini bir kere daha gördük. Tıpkı Moskova'da ve Berlin'de olduğu gibi ve Trablus'ta gördüğümüz gibi ama biz çabalarımızı birlikte sürdüreceğiz."

Çavuşoğlu, Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre mesafedeki Yunan adası Meis'e, "Blue Star" isimli feribotlarla asker taşınması sorusuna ilişkin, ağır silahlar olmadan iç güvenlik için polis ya da jandarma gibi güçlerin adada bulundurulabileceğini ancak bunun da "limitinin" olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Son zamanlarda özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER