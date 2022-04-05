Türkiye'den Macaristan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından, Macaristan'da meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Macaristan'ın güneydoğusundaki Mindszent kasabasında bu sabah (5 Nisan) meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifa, dost Macar hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz."

Macaristan Ulusal Ambulans Servisi Sözcüsü Pal Györfi, yaptığı açıklamada, Mindszent'te bulunan hemzemin geçitte bir trenin minibüse çarpması sonucu 5 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin yaralandığını duyurmuştu.