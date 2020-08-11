Türkiye'den Lübnan'a yardım eli
Kaynak: AA
Türkiye'den şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personelini taşıyan ikinci yardım uçağı gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak" ifadeleri yer aldı.
Paylaşımda, malzemelerin uçağa yüklenme anına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Ülkemizin yardım elini Lübnan’a ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile @AFADBaskanlik personeli TSK’ya ait uçakla Lübnan’a ulaştırılacak. #MSB #TSK pic.twitter.com/itJstp3UyX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020
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