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25 Ağustos 2022 Perşembe 23:01:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 23:01:00

Türkiye'den Lübnan'a destek: Üçüncü yardım gemisi Trablusşam'a ulaştı

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Türkiye, Lübnan'a şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan 23 tırlık ve 512 tonluk insani yardım gemisi Trablusşam kentine ulaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Mersin Taşucu Limanı'ndan dün yola çıkan 23 tırlık ve 512 tonluk insani yardım gemisi Trablusşam Limanı'na ulaştı.

Türkiye'den gelen gemiyi karşılama törenine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır, Trablusşam Müftüsü Muhammed İmam, Trablusşam Limanı Müdürü Ahmed Tamir ve çok sayıda yerel yetkili katıldı.

Karşılama töreni dolayısıyla bir konuşma yapan Sezer, öncellikle Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk halkı ve devletinin selamlarıyla iyi niyet duygularını getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin her zaman Lübnanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Sezer, "Sizlerin de aynı duygularla zor zamanlarda yanımızda olacağınızı biliyoruz. Aynı gönül coğrafyanın insanlarıyız. Gelenek ve göreneklerimiz aynı. Yüzyıllardır aynı coğrafyayı ve düşünceleri paylaşıyoruz" sözlerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz ve büyük liman patlamasından sonra oluşan sıkıntılı durumda bir nebze olsun Lübnan halkına destek için yardım faaliyeti yürüttüklerini hatırlatan Sezer, "Üçüncü yardım gemimizi de karşıladık. Faaliyetlerimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Türkiye hiçbir ayrım gözetmeden bugün dünyanın her yerinde ve en çok yardım yapan ülke" dedi.

TÜRKİYE'NİN LÜBNAN'IN YANINDA OLDUĞU EN SOMUT ÖRNEK

Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır da bir kez daha Türkiye'nin başta güvenlik kurumları olmak üzere tüm Lübnanlıların yanında olduğunun en somut örneğini teşkil ettiğini söyledi.

Hayır, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirterek, iki halk arasındaki kardeşliğin daha da derinleştiğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN YARDIMLARI SAYMAKLA BİTMEZ

Çevresindeki ülkelerde olası bir kriz veya felakette ilk önce yardım eli uzatan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Trablusşam Müftüsü Muhammed İmam, Türkiye'nin hayırlar ülkesi olduğunu söyledi.

Lübnan genelinde ve özellikle Trabluşsam kentine Türkiye'den uzanan birçok hayır elinin olduğunu aktaran İmam, Türkiye'nin özellikle büyük ekonomik krizden sonra Lübnan halkına sunduğu yardımlarının saymakla bitmeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin Lübnan'a sunduğu yardımların bir kısmının Lübnan güvenlik birimlerine yönelik yapıldığını söyleyen İmam, yardımların çok isabetli olduğunu ve inşallah Lübnan krizinin çok uzun sürmeyeceği temennisinde bulundu.

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi getiren 23 tırı taşıyan gemi, dün Mersin'den törenle uğurlanmıştı.

Etiketler : Türkiye lübnan başkan erdoğan
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