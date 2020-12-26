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26 Aralık 2020 Cumartesi 14:17:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 14:17:00

Türkiye'den Libya'ya sürpriz ziyaret! Askeri birlikleri denetleyecekler

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Türkiye'den Libya'ya sürpriz gerçekleşti. Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin gerçekleştirdiği Libya'ya sürpriz ziyarette askeri birlikler denetlenecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile Libya’ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile ayrı ayrı görüşecek Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

Etiketler : hulusi akar libya türkiye ziyaret
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