Türkiye'den Libya'ya dev yardım: Sahra hastanesi kuruldu, AFAD sahada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sel felaketinden etkilenen Libya'ya 148 kişilik takviye ekip ve ekipman desteğinin ulaştığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 159 sağlık çalışanı ve sahra hastaneleriyle Libya'da olduğunu belirtti.

BAKAN KOCA ŞUNLARI KAYDETTİ:



"148 kişilik takviye ekibimiz ve ekipman desteğimiz, sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Libya'ya bugün ulaştı. Şu an toplam 159 sağlık çalışanımız, tam donanımlı sahra hastanesi, gereken ilaç ve tıbbi malzemeler ve acil müdahale ünitelerimizle Libya halkının yanındayız. Libya'da olmak, kardeşlik ve insanlık görevimiz."

AFAD BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA TAŞDELEN, LİBYA'DAKİ YARDIM ÇALIŞMALARINI ANLATTI:



Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Libya'daki sel felaketiyle ilgili "Selden ziyade depreme benziyor yani deprem yıkımı var buradaki evlerde. Sahanın durumu gerçekten çok kötü durumda." dedi.

Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Libya'ya ilk ulaşan ülke olduğunu söyledi.

Gelir gelmez sahada neler olduğunu gözlemlediklerini belirten Taşdelen, şöyle konuştu:

"Bölümlere ayırarak nerelerde arama kurtarma yapabiliriz, nerelerde canlı çıkabilir, nerelerde insanlar olabilir değerlendirmesi yaptıktan sonra ertesi gün arama kurtarma faaliyetlerine başladık. 3 kargo uçağıyla geldik Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla. Bu 3 kargo uçağında su altı, su üstü arama ekipleri, şehirde arama kurtarma ekipleri, toplamda 168 personelle buraya ilk intikal eden ekibiz. Bizden sonra gelen ülkelerle koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Daha doğrusu onlar bizimle beraber koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Şu anda da iki tane büyük gemimiz Libya'ya yanaştı, içinde çok büyük insani yardım malzemesi var. Bunları da yerine ulaştırıp inşallah yaraların sarılmasına katkı sağlayacağız."

Taşdelen, çok fazla sel ve deprem yaşadıklarını ifade ederek, "Allah kimseye yaşatmasın ama buradaki sel, baraj patlamasının da etkisiyle beraber çok şiddetli yaşanmış. Selden ziyade depreme benziyor yani deprem yıkımı var buradaki evlerde. Sahanın durumu gerçekten çok kötü durumda." değerlendirmesinde bulundu.