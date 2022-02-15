Türkiye'den Kudüs'e ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal 16-17 Şubat 2022 tarihinde Filistin ve İsrail'i ziyaret edecek.

Heyet, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edilecek ve Filistin makamlarıyla temaslarda bulunacak.

Heyet İsrail makamlarıyla da biraraya gelerek İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıklarını ele alacak. Heyet ayrıca siyasi istişarelerde de bulunacak.