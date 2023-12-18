Türkiye'den kritik ziyaret! Başkan Erdoğan, Macaristan'a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Başkan Erdoğan, bu yılki 21. yurt dışı ziyaretini Macaristan'a yapacak.

Başkan Erdoğan, Macar mevkidaşı Katalin Novak ve Başbakan Victor Orban ile görüşecek.

Gazze'deki son durum başta olmak üzere güncel siyasi ve diplomatik gelişmeler ele alınacak. İki ülke arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplanacak.

MACARİSTAN'LA TİCARETTE YENİ HEDEF

İki ülke bakanları ilişkileri her yönüyle değerlendirerek yeni anlaşmalara imza atacak. Anlaşmalarla, işbirliğinin artması özellikle ikili ticaretin ivme kazanması bekleniyor.

İki ülkenin öncelikli hedefi, bu yılın ilk 10 aylık döneminde 3,3 milyar dolar olan ticaret hacmini ilk aşamada 6 milyar dolara çıkarmak. Sonraki aşamada, 10 milyar dolarlık ticarete ulaşmak için atılabilecek adımlar da değerlendirilecek. İki ülke, enerji alanında önemli projeler hayata geçirecek.

Bu yıl imzalanan anlaşma kapsamında 2024'ten itibaren Türkiye Macaristan'a doğal gaz ihraç edecek.

Başkan Erdoğan'ın 18 Aralık'taki ziyareti, iki ülke arasında tarihi bir güne denk geliyor. Türkiye ile Macaristan arasında 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Antlaşması 100. yılını doldurmuş olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MACARİSTAN'A GİTTİ

Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Orban başkanlıklarında Budapeşte'de düzenlenecek Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'yla, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın açılış töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyor.