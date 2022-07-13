Türkiye'den kritik zirve hakkında ilk açıklama!
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı
Milli Savunma Bakanı Akar: Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı
Akar: "Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak."
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