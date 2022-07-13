VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Datça'da orman yangını: Havadan karadan müdahale ediliyor
Türkiye'den kritik zirve hakkında ilk açıklama!
Boşnak liderden Başkan Erdoğan'a övgü: Batı Balkanlar'da yapıcı rolü bulunuyor
ABD'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı
Suikasta dair yeni detaylar ortaya çıktı
Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu!
Türkiye krizde arabulucu oldu!
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan araçlar kurtarılıyor
"Hedef, teknolojiye yön vermek"
ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyaretinde 5 konu öne çıkacak
Türkiye dünya inşaat malzemeleri ihracatında 5'inciliğe yükseldi
Beşiktaş, Avusturya kampında çalışmalarını sürdürdü
Datça'da orman yangını
Abe Şinzo suikastı Japon siyasetini nasıl etkileyecek
Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filmi, 27 Ocak'ta vizyona girecek
TSK'da FETÖ ile yoğun mücadele
Türkiye ve BAE heyetleri İstanbul'daki yatırım çalıştayında bir araya geldi
Tahıl ambarının kilidini Türkiye kıracak
KYK faizleri silinecek mi?
Denizin Reisleri milli torpidoyla güçlendi
Türkiye'ye açık teklif: Türkiye ile birlikte altın üretmek istiyoruz
Başına poşet geçirilmiş halde bulundu
Bakanlık, Kıyıların Ve Çevrenin Temiz Tutulması İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
Türkiye'den ABD'ye dikkat çeken FETÖ mesajı
13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:56:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 20:56:00

Türkiye'den kritik zirve hakkında ilk açıklama!

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Akar: Ukrayna tahılına ilişkin dörtlü toplantıda İstanbul'da tarafların temsilcilerinin bulunacağı koordinasyon merkezi oluşturulması konusunda mutabık kalındı

Milli Savunma Bakanı Akar: Dörtlü toplantıda liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontroller yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi teknik konularda mutabakat sağlandı

Akar: "Önümüzdeki hafta Ukrayna ve Rus heyetleri yeniden Türkiye'de toplanacak, toplantıda hem bütün detaylar gözden geçirilecek hem yaptığımız çalışmalar imza altına alınacak."

Etiketler : Hulusi Akar Tahıl Koridoru Açıklama Zirve
DERYA Hayalini gerçekleştirdi

DERYA Hayalini gerçekleştirdi
Arda'nın yeni imajı

Arda'nın yeni imajı
İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet

İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet
Hayatımın en dürüst dönemi

Hayatımın en dürüst dönemi
Düğün heyecanı

Düğün heyecanı
12 yıl hapis istemi

12 yıl hapis istemi
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Acemi Örümcek Adam

Acemi Örümcek Adam
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX