VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi: Biz Türkiye'nin en sağlam ortaklarındanız
Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar
Yine İBB yine arıza
Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi
U.S. Polo Assn. ile Sıcacık Bir Buluşma
2022 asgari ücrette zam oranı netleşti!
Türkiye ve Katar merkez bankaları anlaştı: Süre uzatıldı
Savunma harcamaları tasarısında Türk SİHA'ları detayı
Eren Kış-12 operasyonu başladı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Yakalanan 16 Mossad ajanının hedefleri ortaya çıktı
Türkiye'de bulundu! Elmastan 10 bin kat daha değerli
DİMGEG geliyor!
Meteoroloji saat verip uyardı!
Putin'in gözlerinin içine bakarak tehdit etti
Peşmerge'yi vuruyorlar
ASELSAN'dan "satış" iddialarına yalanlama
Bildiğiniz tüm uçakları unutun!
Yardımcı arıyor!
Müzik şöleni
Çocuklar için deli oluyorum
Bağışıklığı zayıf olanlarda zatürre daha riskli
Tiroid kanseri kadınlarda erkeklerden 4 kat fazla
Soğuk algınlığında gereksiz antibiyotikten kaçının
08 Aralık 2021 Çarşamba 11:27:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 11:28:00

Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABONE OL

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Kültürel İş Birliği Protokolü ile kültürel sahada KKTC'ye verilen destek, somut adımlarla daha da ileriye taşınacak. Buna göre; uluslararası kültürel faaliyetlerde Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon kırılacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinin yardımıyla Kıbrıslı Türk sanatçılar yurt dışında konserler verebilecek.

Ankara, KKTC'nin tanıtımına katkıda bulunmak için kültür, sanat ve eğitim alanında bir dizi adımlar atıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde düzenleyeceği sanat ve kültür faaliyetlerinde Kıbrıslı Türk sanatçıların katılımlarını sağlayacak. Resim ve el sanatçıları kişisel ve karma sergiler açabilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, KKTC'de yayınlanan kitapların, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN ) bulunmamasından dolayı kitapların fuarlarda sergilenmesi engellenirken; kitaplara, Türkiye'de ISBN numarası verilerek bu meseleye çözüm bulunacak. Türk tarihinin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türk tarih, kültür ve sanatının tanıtılmasının yanı sıra korunması ve geliştirilmesine öncelik verilecek. Film, müzik, arkeolojik kazı, restorasyon projelerine ve müzelerin bakım, onarımına teknik ve maddi yardım sağlanacak.

Etiketler : KKTC Uluslararası Standart Kitap Numarası SBN numarası
Yılbaşının kazananları

Yılbaşının kazananları
"Çok kıskancım!"

"Çok kıskancım!"
Barbaroslar'ın Piri Reis'i

Barbaroslar'ın Piri Reis'i
Kızları için bir aradalar

Kızları için bir aradalar
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Ortak doğum günü kutlaması

Ortak doğum günü kutlaması
"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"

"Bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var"
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk

Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER