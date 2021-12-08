Türkiye'den kritik hamle: Yurt dışına açılacaklar

Ankara, KKTC'nin tanıtımına katkıda bulunmak için kültür, sanat ve eğitim alanında bir dizi adımlar atıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde düzenleyeceği sanat ve kültür faaliyetlerinde Kıbrıslı Türk sanatçıların katılımlarını sağlayacak. Resim ve el sanatçıları kişisel ve karma sergiler açabilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, KKTC'de yayınlanan kitapların, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN ) bulunmamasından dolayı kitapların fuarlarda sergilenmesi engellenirken; kitaplara, Türkiye'de ISBN numarası verilerek bu meseleye çözüm bulunacak. Türk tarihinin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türk tarih, kültür ve sanatının tanıtılmasının yanı sıra korunması ve geliştirilmesine öncelik verilecek. Film, müzik, arkeolojik kazı, restorasyon projelerine ve müzelerin bakım, onarımına teknik ve maddi yardım sağlanacak.