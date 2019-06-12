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12 Haziran 2019 20:55 | Çarşamba

Türkiye'den kritik hamle! S-400'lerin koruyacağı kilit noktalar belli oldu

ABD'nin küstah tehditlerine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri, hem Doğu Akdeniz'i menziline alacak hem de Akkuyu Nükleer tesisini koruyacak.

Türkiye S400 konusunda geri adım atmıyor. ABD ise bir taraftan alternatif olarak Patriot sunuyor, diğer taraftan S400 alımına karşı F35 tehdidini ete kemiğe büründürmeye çalışıyor. Merak edilen bir çok soru var, S400 mü yoksa Patriot mu, hangisi daha avantajlı, S400’ler en çok nereyi korumak için işe yarayacak, ABD yaptırım kararı alırsa takvim nasıl işleyecek, işte tüm bu soruların yanıtları. Öte yandan Türkiye'nin satın aldığı S-400'ler hem Doğu Akdeniz'i menziline alacak hem de Akkuyu Nükleer tesisini koruyacak...

S-400 PATRİOT KIYASLAMASI

Rusların hava savunma sistemi S400’ler her yönden Amerikan patriotlardan üstün. Buna sistemin kapasiteleriyle fiyatı da dahil.

Mesela S400’lerin menzili 400 kilometre, Patriot ise 160 kilometre ile sınırlı.

Operasyon anında S400’ler sadece 5 dakika içerisinde fırlatmaya hazır hale gelebiliyor, patriot için ise bu süre yaklaşık 1 saat.

Sistemin ve füzelerinin fiyatlarında da S400’lerin patriotlara oranla hatırı sayılır derecede ucuz olduğu görülüyor.

S400’lerin bir diğer avantajı teknoloji transferine açık olması.

Hatta bir sonraki adımda S500’lerle entegresi bile söz konusu.

Buna karşın Amerika, patriotlarda teknoloji transferine izin vermiyor.

PATRİOT TEKLİFİNİN SÜRESİ DOLUYOR

ABD, Türkiye’ye son olarak Nisan ayında Patriot teklifi sunmuştu. Bu üçüncü teklif için süre bu ay içerisinde doluyor. ABD, olur da Türkiye patriot satın almayı kabul ederse de S400 anlaşmasının iptal edilmesini istiyor.

F-35 TEHDİDİNDE İLK ADIM GELDİ

ABD, S400 alımına karşı Türkiye’yi F35 savaş uçakları programından çıkarmakla tehdit etmişti. Geçtiğimiz Cuma günü F35 eğitiminin durdurulması için iki ay süre verdiklerini duyurdular. 48 saat sonra ise Arizona’da bir süredir F35 eğitimi alan Türk pilotların uçuşlarının durdurulduğunu açıkladılar. ABD, Türkiye’yi F35 programından çıkarma tehdidinde ilk somut hamleyi pilotlarımızın eğitimine yönelik yaptırımla gösterdi. Ancak Türkiye’nin projeden tamamen çıkarılma konusu ABD için de büyük risk taşıyor. Çünkü Türkiye projenin üretici ortaklarından birisi eğer Türkiye olmazsa projede aksaklıklar meydana gelecek ve büyük ihtimalle bitiş tarihi ertelenecek.

ABD YAPTIRIM UYGULARSA BU NE ZAMAN OLABİLİR?

Türkiye S400 alırsa ABD’nin yaptırımları da gündemde. ABD en azından bu konuda tehdit savuruyor.

'Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası'  yani CAATSA adlı bir yasa var. Eğer Türkiye Patriotları almazsa bu yasanın devreye sokulacağı söyleniyor. Patriot süresi bu ay içerisinde doluyor. Fakat ABD yaptırımı hemen uygulayamıyor. Çünkü kongreden yaptırımın geçmesi için prosedürlerin yerine getirilmesi gerek bu da Patriot sürecinin dolmasının üzerinden yaklaşık 2 ay sonra mümkün olabiliyor.

S-400'LER EN ÇOK AKKUYU'YU KORUYACAK

Türkiye ile Rusya arasındaki ortaklık başlıklarından belki de önemlisi Akkuyu’daki nükleer enerji santrali. ABD bu projeden de rahatsız. O nedenle ABD kaynaklı medya sık sık Türkiye’nin S400’e ihtiyacı olmadığı yönünde manüpilasyon üretiyor. Oysa S400’ler belki de en çok ABD’nin hiç de hazzetmediği Nükleer enerji santralini korumaya yarayacak. Çünkü S400 olmadan bu proje batı için açık bir hedef olarak görülüyor. Elbette Doğu Akdeniz’deki askeri hareketlilik, Yunanistan’dan gelen çatlak sesler, Suriye’deki PKK işgali gibi durumlar da S400’lerle birlikte Türkiye açısından tehdit olmaktan çıkacak.

28 HAZİRAN ÖNEMLİ

Türkiye ile ABD arasında krizin çözümü için tüm diplomatik kanallar açık. İki ülke savunma bakanlıkları arasında da ortak bir müzakere süreci yürütülüyor. Bunun dışında 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya’daki G20 zirvesinde Başkan Erdoğan’la ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme olacak.

S-400'LER GELİRSE TRUMP GELMEYECEK

S400’lerin geliş tarihi konusunda Temmuz ayı verilmişti. ABD Başkanı Trump’ın da Temmuz ayı içerisinde Türkiye ziyareti planı var. Trump’ın S400’ler geldikten sonra Türkiye’ye gelmesi ABD açısından büyük bir prestij kaybı olarak yorumlanıyor. Bu nedenle Washington’un S400 sevkiyatının Trump’ın ziyaretinin sonrasına ertelenmesi yönünde bir talebi olduğu biliniyor.

RUSYA ABD'NİN PAZARDAKİ TEKELİNİ KIRMAYI AMAÇLIYOR

Rusya S400 satıcısı, Türkiye ile de stratejik ortaklıkları olan bir ülke. Rusların amacı NATO müttefiki Türkiye’ye S400 satıp arkasından Amerika’nın dünya genelindeki diğer müttefiklerine de S400 satabilmek. Türkiye’nin Rusya’dan S400 satın almasıyla Amerika dünya silah pazarında ağır kayba uğrayacak. ABD’nin NATO üzerinden kurduğu pazardaki tekel kırılmış olacak.

Öte yandan uzmanlara göre Türkiye S-400'leri Akkuyu Nükleer Santral ve Doğu Akdeniz'i de içine alacak bir noktaya konuşlandıracak. Böylelikle hem nükleer tesisin güveniği hem de Doğu Akdeniz'deki oyunlara karşı bir hamle yapacak.

(Haber7)

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