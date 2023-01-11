Türkiye'den kritik hamle: Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya geldi

Türkiye'den kritik hamle: Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya geldi

Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudsmanı Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara'da görüşme yapıldı