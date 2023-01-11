11 Ocak 2023 Çarşamba 11:18:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 11:18:00
Türkiye'den kritik hamle: Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya geldi
Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudsmanı Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara'da görüşme yapıldı
Ukrayna ve Rusya arasında kavuşma koridoru oluşabilmesi için Türkiye Ombudsmanı Malkoç başkanlığında iki ülkenin ombudsmanları arasında Ankara'da görüşme yapıldı
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- Türkiye'den kritik hamle: Rus ve Ukraynalı yetkililer bir araya geldi