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Türkiye'den, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı
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09 Mayıs 2023 Salı 00:30:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 00:30:00

Türkiye'den, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin yüzlerce can kaybına yol açtığını ve 8 Mayıs gününün ülkede Milli Yas ilan edildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına ve hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi.

KDC'nin Güney Kivu eyaletinde 394 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından ülkede bir günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Etiketler : Bakanlık Dışişleri Bakanlığı Kongo
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