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11 Mayıs 2022 Çarşamba 01:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 01:30:00

Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki saldırıda ölenler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletindeki Blakete-Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırıları kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

KDC'de isyancı grup Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyeleri pazar günü Blanquette altın madenine saldırı düzenlemiş, aralarında 4 aylık bir bebeğin de olduğu en az 52 sivili öldürmüştü.

Etiketler : kongo türkiye dışişleri
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