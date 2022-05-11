Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

KDC'de isyancı grup Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) üyeleri pazar günü Blanquette altın madenine saldırı düzenlemiş, aralarında 4 aylık bir bebeğin de olduğu en az 52 sivili öldürmüştü.