Türkiye'den komşuya sert tepki

Akşehir'deki 'Onur Günü' etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önemli mesajlar verdi.

Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elimizden geldiğince bize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak için azami gayret gösteriyoruz. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi. Başarısız, hain darbe girişiminden sonra bildiğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hainler temizlendi. Hainler temizlenirken bazıları dediler ki artık Türk Silahlı Kuvvetleri bir şey yapamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, kuvveti gitti. Hayır, bizler Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendik ve çok şükür cumhuriyet tarihinin en yoğun şekliyle görevlerimizi yapmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

TERÖRİSTLERİN ELE BAŞLARI AYNI YERDE 2 GECE YATAMIYOR'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG VE PYD'ye yönelik harekatlara dikkat çeken Bakan Akar, "85 milyon vatandaşımızın güvenini sağlamak. Buna çalışıyoruz. Ve tek hedefimiz teröristler. Teröristler nerede, hedefimiz orası. Nereye kadar sürer bu operasyon? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orada. Ve şu anda teröristler de Mehmetçik'in nefesini enserlerinde hissediyorlar. Özellikle teröristlerin elebaşları aynı yerde 2 gece yatamıyorlar. Bu konuda Mehmetçik son derece başarılı, son derece sebatkar, azimli, kararlı ve teröristlerin peşindeyiz. Ve teröristler bir çöküş halinde olduğunu bizzat kendileri söylüyor. Çok ciddi bir çöküş var. Her tür yalanı söylüyorlar. Her türlü iftirayı atıyorlar. Ve her türlü alçaklığı yapıyorlar. Teröristlerin ele başları, teröristlere ormanları yakın. Hiçbir şey yapamıyorsanız oradaki otelleri, hanları, hamamları, okulları, çoluğu çocuğu katledin diyorlar. Nitekim daha dün işte 13 Suriyeli kardeşimizi katlettiler. Suriye'nin kuzeyinde El-Bab denilen yerde." diye konuştu.

'BUNLAR KUNDAKTAKİ BEBEKLERE BİLE ATEŞ ETMİŞ'

2015 yılından bu yana 35 bin 786 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Bakan Akar şöyle dedi:

"Dolayısıyla bunların alçaklığı çok malum bunları biz biliyoruz. Bunlar kundaktaki bebeklere dahi ateş etmiş, kurşun sıkmış insanlar bu alçaklar. Ama sonlarının geldiğini en iyi de kendileri biliyor. Ve biz diyoruz ki bunların yüce Türk adaletine teslim olmaktan başka çareleri yok. Tek yol adalete teslim olmak. Bu manada sizlere bir fikir vermesi bakımından 35 bin 786 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar etkisiz hale getirildi. Dolayısıyla Mehmetçik gerçekten çalışmalarını sürdürüyor. Şehitlerimizin bir tek damla kanının dahi hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz. Burada bizim vazgeçmemiz, ihmal etmemiz, rehavet, zafer sarhoşu, hayır arkadaşlar. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri gece demeden, gündüz demeden, yaz demeden, kış demeden, dağ demeden, bayır demeden bu mücadeleyi sürdürecek. İnşallah asil milletimizin 85 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtaracağız. Teröristler devamlı isim değiştiriyorlar. PYD diyorlar, YPG diyorlar. Sürekli adlarını değiştiriyorlar. Ve bunlar insanları kandırmak için, özellikle yurt dışındaki bazı kurumları ve kişileri kullanmak için, kandırmak için biz PKK değiliz demeye getiriyorlar. Arkadaşlar şunu adınız gibi bilin. PKK eşittir YPG. YPG eşittir PYD. Bunların hiçbir şekilde asla ve kata birbirinden farkı yok."

'YUNANİSTAN'IN YALANLARINI İSPATLAMAKTAN BIKTIK'

Yunanistan ile ilişkilerin bozulması için bazı grupların çalıştığını söyleyen Bakan Akar şöyle devam etti:

"Gerginliği arttırıcı, eylemlerle, söylemlerle iki komşu ülke arasında, iki müttefik arasındaki ilişkileri bozmak için Yunanistan'daki belli kişiler maalesef gece gündüz fitneyi, fesadı ortaya atıyorlar. Bütün bunlara rağmen Türkiye olarak bizler daima uluslararası hukuk çerçevesinde konuşalım, görüşelim. Diyalogla aramızdaki sorunları çözelim diyoruz. Fakat maalesef bu konuda Yunanistan ne konuşmaya, ne masaya geliyor, ne laf dinliyor, ne yalanları bitiyor. Her dakika bir yalan. Her saniye bir yalan. Bunları ispatlamaktan bıktık. Öyle ki, Yunanistan yönetiminin yaptığı yanlışlar, artık Yunanlı bazı siyasiler, emekli bazı generaller, amiraller, bazı akademisyenler, bazı medya mensupları tarafından da aklıselim sahibi Yunanlılar tarafından da artık açıkça görülmeye başlandı. Ve onlar da bu yapılanların yanlış olduğunu görüyorlar. Yapanlara karşı tavırlarını belirliyorlar. Arkadaşlar biz şunu söylüyoruz özet olarak. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de güçlüyüz. Biz her türlü masada da konuşmaya da hazırız. Fakat diğer taraftan da. Ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ne de Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin zerre kadar bu hakkını, hukukunu çiğnetmemekte, herhangi bir oldu bittiye müsaade etmemekte izin vermemekte azimliyiz, kararlıyız. Çok şükür buna da muktediriz."