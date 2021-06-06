06 Haziran 2021 Pazar 22:04:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 22:15:00
Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak
Kaynak: AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den KKTC'ye gidişlerde, eski tip kimlik kartları 30 Haziran'dan itibaren kullanılamayacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
KKTC'ye gidişlerde, yeni tip kimlik kartları kullanılacak.