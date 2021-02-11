  • BIST
    1545.59
  • Dolar
    7,0348
  • Euro
    8,5486
  • Altın
    412,7660
İstanbul
-0 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan 'aşı' açıklaması: Yarın başlıyor
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı
İçişleri Bakanı Soylu: Ocak 2021 itibarıyla e-devlet kullanıcı sayımız 52,1 milyon
Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 80 milyonu geçti
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildi
Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Online ekmek kapısı
Bambaşka Merve
Pandemide mutlu eden kutlama
Otizmli çocukların tekvando heyecanı
'Cevriye'ye diş protezinden gaga
Polis sevgisi emniyeti harekete geçirdi
Asırlık evde zamana yolculuk
Dünyanın 3 boyutlu yazıcıda basılan ilk bifteği
Bakan Akar'dan flaş açıklama
'Kimse Türkiye'ye emir veremez'
Mete Yarar'dan flaş açıklama: Dünyanın en zor harekatı
Ortada ev teklifi yok
Şarkıcı Altay ölümden döndü
İtalya'nın gündemi Ebru Şahin
14 Şubat önemsiz bir gün
Pandemide durmadık ürettik
Seren Serengil'den ayıcıklı teklife evet
11 Şubat 2021 Perşembe 19:11:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 19:11:00

Türkiye'den KKTC'ye 40 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

ABONE OL

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında KKTC'ye 40 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait uçakla KKTC'ye getirilen aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman olduğu gibi salgın döneminde de sağladıkları destek dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.

Aşının çok önemli olduğunu belirten Pilli, "Dünyada bu kadar sıkıntılar varken, aşıya ulaşmak bu kadar zorken, Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, aşı konusunda da bizi yalnız bırakmamıştır. Şu anda toplamda Türkiye'den 80 bin aşı geldi. 40 bin aşıyı yaptık, önümüzdeki günlerde yeni gelen 40 bin aşıyı da düzenli şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pilli, aşıların Türkiye'den gelmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Bu konuda KKTC halkı müsterih olsun, aşıda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Bunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da teyit etmiştir. Halkımızı en kısa sürede aşılayacağız." diye konuştu.

"NİSANDA BÜTÜN SEKTÖRLERİ AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Aşılama planının sistemli şekilde devam ettiğine değinen Pilli, ilk önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yaptıklarını, düzenli şekilde tüm halkı aşılayacaklarını ifade etti.

Pilli, "Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü aşılar bitecek. Aşıyla pandemiyi kontrol altına almayı ve nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz. Türkiye'den toplamda 500 bin aşı gelmesini hedefliyoruz, bu sayıdan fazlası da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Henüz salgının bitmediğine işaret eden Pilli, halka maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

- DAHA ÖNCE 40 BİN DOZ AŞI GÖNDERİLMİŞTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün KKTC'de yaptığı açıklamada, "KKTC'ye bugüne kadar 40 bin doz aşı temin ettik. Bugün inşallah 40 bin ilave aşı daha gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : türkiye kktc fuat oktay
Yine ayrılık yine aynı hikaye

Yine ayrılık yine aynı hikaye
İstanbul'a yerleşebilirim

İstanbul'a yerleşebilirim
Diziye ‘virüs' molası

Diziye ‘virüs' molası
Anne bu kez ABD'de!

Anne bu kez ABD'de!
İyi ki doğdun baba!

İyi ki doğdun baba!
Sokaktaki canlara yardım

Sokaktaki canlara yardım
Huzur sesi kemanda

Huzur sesi kemanda
Maskeli depresyon pandemide nüks etti

Maskeli depresyon pandemide nüks etti
Aşk yasağına imza atmışlar

Aşk yasağına imza atmışlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER