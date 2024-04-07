Türkiye'den Kazakistan'a "geçmiş olsun" mesajı
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bakanlığın mesajında, "Kazakistan'ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde 10 binlerce Kazak kardeşimizin tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Kazakistan halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" denildi.
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