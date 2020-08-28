  • BIST
    1109.5
  • Dolar
    7,3370
  • Euro
    8,7351
  • Altın
    459,5210
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bankadan kredi çeken vatandaş hırsızların hedefi oldu! Para dolu çantayı alıp kaçtılar
Bakan Soylu açıkladı: 1'i turuncu 2'si gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü
Japonya Başbakanı Shinzo Abe istifa ediyor
Merkez Bankası'nın rezervi Temmuz ayında arttı
Rusya'dan Filistin hamlesi!
Bakan Albayrak: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
Adana'da bombacı hainler tutuklandı! Şehirleri kana bulayacaklardı
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 3 Eylül'de başlayacak
Yastıkaltı tasarruflardan konuta 90 milyar lira aktı
Enerjide dışa bağımlılık güvenlik ve dış politika meselesidir
Akdeniz güvenliğinde İtalyan etkisi
Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de gaza getiren kim?
Rus Siyaset Bilimcisi: Türkiye büyük bir oyun değiştirici
Başörtülü öğretmenin hukuk zaferi: Ayrımcılığa uğradığına karar verildi
İletişim Başkanı Altun'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı açıklaması
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyonda yaralanan askerimiz şehit oldu
28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı
ABD'den Rusya'ya Suriye suçlaması: Tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu ilettik
Fransa Lübnan'ı karıştıracak! Gizli evrak teslim etmişlerA
Kan donduran olay: Moloz döküm alanında genç kızın cesedi bulundu
Husilerin gönderdiği balistik füze havada imha edildi
Türkiye'den Somali'ye 12 zırhlı askeri araç desteği
28 Ağustos 2020 Cuma 07:44:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 09:21:00

Türkiye'den kardeş ülke Somali'ye destek: 12 zırhlı askeri araç teslim edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye, Somali'nin terör örgütü Eş-Şebab ile mücadelesi için 12 zırhlı askeri araç desteğinde bulundu. Düzenlenen törende konuşan Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh, gelen yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Başkent Mogadişu'ya gelen 12 zırhlı askeri araç, törenle yetkililere teslim edildi.

Törene, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Muhammed, Somali Genelkurmay Başkanı Odawa Yusuf Rageh ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Somali'ye her konuda destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Savunma Bakanı Muhammed de Türkiye'den gelen araçların Eş-Şebab'a karşı operasyonlarda yardımcı olacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Rageh ise gelen yardımlardan dolayı Türkiye’ye şükranlarını sunarak, "Bugün kardeş ve dost ülkemiz Türkiye’den gelen modern zırhlı askeri araçları teslim almak için buradayız. Ülkemize ve ordumuza verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER