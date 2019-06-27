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27 Haziran 2019 08:00 | Perşembe

Türkiye'den kararlı duruş

G-20 zirvesi için Japonya'ya giden Başkan Erdoğan, Trump'a hava savunma sistemini alma konusunda kararlı olduğumuzu söyleyecek, ABD'yle ortak çalışma grubu kurulması teklifini yineleyecek. 

Başkan Erdoğan, G-20 zirvesinne katılmak üzere Japonya'nın Osaka kentine gitti. Ticaret savaşları, göçmen krizi, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin damga vuracağı zirveye, 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Erdoğan, zirvede başta Trump ve Putin olmak üzere Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi dünya liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacak. Başkan Erdoğan, Trump’la yapacağı görüşmede, gelecek ay teslim edilmeye başlanacak olan S-400 konusunda Türkiye’nin kararlılığını vurgulayacak. Erdoğan, Türkiye’nin hava savunma sistemleri konusundaki ihtiyacını da ABD’li mevkidaşıyla paylaşacak. Buluşma, S-400 meselesi konusunda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar bakımından büyük önem taşıyor. Başkan Erdoğan, Trump’a S-400 konusunda iki ülke arasında ortak çalışma grubu oluşturulması teklifini de yineleyecek. Erdoğan’ın temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Trump’la bu konuda da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. İki lider, başta Suriye meselesi olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele konusunu da ele alma imkânı bulacak. 

FETÖ ELEBAŞININ İADESİ 

Erdoğan, Trump’a FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesini de gündeme getirerek, bu konuda ABD’den somut adımlar atılmasını isteyecek. İki lider, Türkiye ile ABD arasında ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar ve Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama krizi konusunu da ele alacak. Bu arada G-20 zirvesinin ana oturumunda bir konuşma yapacak olan Erdoğan, küresel barışa, terörizmle mücadeleye ve Birleşmiş Milletler’in (BM) yapısına ilişkin mesajlar verecek. 

PUTİN'LE SURİYE'Yİ KONUŞACAK 

Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapacağı görüşmede ise Suriye meselesinde gelinen son durum, terörle ortak mücadele, TürkAkımı ve Akkuyu projesi gündeme gelecek. Erdoğan, G-20 zirvesinin ardından Tokyo’ya geçerek, Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Şinzo Abe ile görüşecek. Başkan Erdoğan G20 zirvesinin ardından 2 Temmuz’da Pekin’e giderek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le bir araya gelecek. Zirvede 21 trilyon dolarlık Yol-Kuşak projesi ve Türkiye’ye yapılacak yatırımlar ele alınacak. 

Erdoğan, Osaka'da gerçekleştirilecek G-20 zirvesinin ana oturumunda, küresel barış, terörizmle mücadele ve BM'nin yapısına ilişkin konuşma yapacak. ABD Başkanı Trump'la görüşecek olan Erdoğan, S-400'lerin alımı konusunda Türkiye'nin kararlılığını anlatacak. 

RUSYA TESLİMATA 'YÜZDE 99' HAZIR 

S-400'leri üreten şirketin Başkanı Miheyev “Temmuzda ilk teslimat başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz” açıklamasında bulundu. 

Rusya devlet savunma sanayii şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin, Türkiye’ye ilk teslimatı için yüzde 99 hazır olduklarını belirterek, “Türkiye’ye ilk teslimat temmuzda başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz” dedi. Miheyev, başkent Moskova’da habercilere yaptığı açıklamada, “Üretimdeki zorluklar açısından teslimat rekor sürede tamamlanacak” ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, önceki gün AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, S-400’lerin gelecek aydan itibaren teslim alınacağını belirterek, “S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgili bir konudur ve bundan geri adım atmayacağız” demişti. 

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