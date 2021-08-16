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16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:21:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:21:00

Türkiye'den Kabil Büyükelçiliği hakkında önemli açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki son durumla ilgili, 'Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri aldık, gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi Afganistan'daki gelişmelere ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle ülkede bulunan vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık. Ayrıca orada faaliyette bulunan firmalarımızın sahiplerine ve yöneticilerine de tek tek ulaştık ve çalışanlarımızla ilgili gerekli telkinlerde bulunmuştuk." dedi.

Çavuşoğlu, bugün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yönelik bir duyuruda bulunduklarını kaydederek, "Büyükelçiliğimize ve Konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen talepleri şu an da topluyoruz, değerlendiriyoruz. Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarımızla iş birliği halinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı." dedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla dönmek isteyen vatandaşların Türkiye'ye geldiklerini aktaran Çavuşoğlu, ülkede kalmak isteyen, Afganlarla evli ya da işinden dolayı kalmak isteyen Türk vatandaşlarının olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, vatandaşların güvenliği ve huzuru için ilgili makamlarla Afganistan'daki kişi ve makamlarla temaslarının devam ettiğini vurguladı.

Başından beri tüm taraflarla temaslarının olduğunu ve bu temasların şu anda da devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri aldık, gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Yani vatandaşlarımızın işlemleri olsun, herhangi bir konsolosluk işlemi olsun faaliyetlerini sürdürüyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan bir kere daha çağrıda bulunmak istiyoruz, dönmek ya da kalmak isteyen vatandaşlarımız, çünkü bazıları kalmak istiyor biraz önce söylemiştim, bize hem büyükelçiliğimiz hem de konsolosluk çağrı merkezimiz ki 7 gün 24 saat hizmet veriyor yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza, buradan bize ulaşabilirler, temas edebilirler. Bizim ayrıca bundan sonraki süreçte yapacağımız duyuruları da takip etsinler. Tüm ihtimallere karşı, tüm hazırlıklarımızın da olduğunu buradan bir kere daha söylemek isterim."

- Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Etiketler : türkiye kabil mevlüt çavuşoğlu açıklama son dakika
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