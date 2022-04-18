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18 Nisan 2022 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 18:31:00

Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"KURAN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILARI LANETLİYORUZ"

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam'a, Müslümanlara, Kuran-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Son olarak İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir.

Türkiye, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdürecektir.

"ETKİN VE CAYDIRICI ADIMLARIN SÜRATLE ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Bakanlık İsveç
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