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Türkiye'den İsrail'e yasadışı yerleşim tepkisi: Doğu Kudüs planı kabul edilemez
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06 Aralık 2023 Çarşamba 16:48:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 16:48:00

Türkiye'den İsrail'e yasadışı yerleşim tepkisi: Doğu Kudüs planı kabul edilemez

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürdüğü vurgulanırken, "İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık 1.800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylaması hiçbir şekilde kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dâhil, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemleri, İsrail'in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesidir. İsrail'in yayılmacı zihniyeti, kalıcı barış zeminine ciddi zarar vermekte, uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklemektedir" denildi.

Etiketler : israil dışişleri bakanlığı gazze filistin Batı Şeria
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