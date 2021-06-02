  • BIST
    1423.53
  • Dolar
    8,6276
  • Euro
    10,5405
  • Altın
    526,5240
İstanbul
13 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Nikâh masasına oturmaktan korkmuyor
Azerbaycan'dan haddini aşan Macron'a tarihi cevap
Türkiye'den İsrail'e tepki: Yasa dışı uygulamaları reddediyoruz
'Normal'i özlemişiz... Türk halkı 'Oh' dedi!
Teröre politik kamuflaj!
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak geliyor!
Ekran süresi uzadı; Hiperaktivite arttı
Görme bulanıklığı MS belirtisi olabilir
HER ÇARPINTI RİTİM BOZUKLUĞU DEĞİLDİR
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 02 Haziran
Anne babalar dikkat! SKOLYOZDA DOĞRU BİLİNEN 10 YANLIŞ
Polonya'da yayalara cep telefonu yasağı
Başkan Erdoğan: 3 doz aşı oldu
Başkan Erdoğan: Maskesiz günler yakın
Bakan Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Şentop: Türkiye devleti ve milleti Keşmir halkıyla dayanışma içindedir
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in sorgusu yarın başlayacak
Sağlık Bakanı haftalık vaka haritasını yayınladı!
Altın günü düşüşle kapattı
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu!
Bakan Gül: Hak aranacak yegane yer yargıdır
Başkan Erdoğan ve Garibashvili'den önemli açıklamalar
ABD'de bu kez de sıcaklık hayatı olumsuz etkiliyor
DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı
02 Haziran 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 09:00:00

Türkiye'den İsrail'e tepki: Yasa dışı uygulamaları reddediyoruz

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine sert tepki göstererek, "Uygulamaları reddediyoruz" ifadesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altında bulunan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarınca, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınındaki Beyt El yasa dışı yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğinin öğrenildiği bildirildi.

Gazze'de yaşanan acıların tazeliğini koruduğu bir dönemde bu tür tahriklerin sürdürülmesinin, İsrail makamlarının yaşanan olaylardan hiçbir ders çıkarmadığını gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in söz konusu yasa dışı uygulamalarını reddediyoruz. İsrail'in uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden politika ve uygulamalarından dolayı sorumlu tutulmasının önemini bir kez daha vurguluyoruz."

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt El Yahudi yerleşim bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirmişti.

Etiketler : Batı Şeria gazze israil türkiye
Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi

Eski aşka ‘Küçük insan' göndermesi
Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması

Gözyaşlarıyla doğum günü kutlaması
Tatil yok, çalışmaya devam

Tatil yok, çalışmaya devam
Aşkları sinemada

Aşkları sinemada
Aşı olmayanlar için bilet bin dolar

Aşı olmayanlar için bilet bin dolar
VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu

VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu
10 yıl sonra yeniden gelinlik

10 yıl sonra yeniden gelinlik
Ünlü olmak kolay kalıcı olmak zor

Ünlü olmak kolay kalıcı olmak zor
Sıla, Sinem'i sildi

Sıla, Sinem'i sildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER