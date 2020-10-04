  • BIST
    1145.03
  • Dolar
    7,7612
  • Euro
    9,0991
  • Altın
    473,8690
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki: Barış ve istikrarın önündeki en büyük engel
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Sıcaklıklar artacak
Şeyh Subhi Tufeyli'den Erdoğan'a övgü
Ümit Milliler, İngiltere maçı için toplanıyor
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Yerli otomobil fabrikasında çalışma sürüyor! İnşaatın son hali görüntülendi
Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan baba gözaltı alındı
Türkiye'ye Doğu Akdeniz övgüsü
Türkiye'den Yunanistan'a gözdağı: Oruç Reis limandan ayrıldı
Yargıtay'dan evlilik sebebiyle istifa eden işçiye tazminat kararı
Fransa ve İngiltere'de günlük vaka rekoru kırdı
Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Soner Sarıkabadayı sevgilisi Camelo Lopez ile evlendi
Gözaltına alınan şüphelinin kimliği şaşırttı! 48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 215 binin üzerine çıktı
Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu
Ermenistan, Azerbaycan'daki sivil yerleşimleri bombalıyor
BAE'den Mısır'a dost kazığı: Arkamızdan vurdular!
Psikiyatri servisinden kaçan hasta polise zor anlar yaşattı
Türkiye'den İsrail'e sert tepki: Tanımıyoruz!
Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı: Türk'ün kolu bükülmez
Manchester City, Leeds United ile berabere kaldı
Adana'da uyuşturucu operasyonu!
Poğaça hırsızı kameraya böyle yakalandı
04 Ekim 2020 Pazar 11:35:00 - Güncelleme:04 Ekim 2020 Pazar 11:48:00

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! İsrail'in gayrimeşru adımlarını tanımıyoruz

Kaynak: IHA

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; 'İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır. İsrail'in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz.' denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır.İsrail'in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'da ilave yasadışı yerleşim yerlerine onay verdiğine ilişkin haberler bu ülkenin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan işgalci anlayışının yeni bir kanıtıdır.

"ALDATMACADAN İBARET"

Bu gelişme, İsrail'in ilhak planlarından vazgeçmediğini ve son dönemde bazı ülkelerin İsrail'le normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle bu planların uygulanmasını engelledikleri yönündeki iddialarının da aldatmacadan ibaret olduğunu açıkça göstermektedir.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İsrail'in bu gayrimeşru adımlarını tanımadığımızı bir kez daha vurguluyor ve tüm uluslararası toplumu Filistin halkının haklarının ve bağımsızlık ülküsünün aşındırılması çabaları karşısında direnç göstermeye çağırıyoruz.

"FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filistin topraklarının Filistin halkının olduğunu hiçbir zaman unutturmayacağız. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER