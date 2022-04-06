Dehşet verici

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bucha ve İrpin'deki görüntülere ilişkin, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir" açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinde medyaya yansıyan görüntülere ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: