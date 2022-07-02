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02 Temmuz 2022 Cumartesi 20:04:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2022 Cumartesi 20:05:00

Türkiye'den İran'daki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün İran'da Hürmüzgan merkezli bir deprem meydana geldiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" sözleri kullanıldı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde gece peş peşe meydana gelen, büyüklüğü 6'nın üstündeki üç depremde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı deprem İran
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