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01 Ağustos 2022 Pazartesi 21:05:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 21:05:00

Türkiye'den Irak için 'itidal' çağrısı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Irak'taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Türkiye Irak
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