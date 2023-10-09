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09 Ekim 2023 Pazartesi 21:49:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 21:49:00

Türkiye'den gezi provokatörü Kavala'ya ödül veren AKPM'ye tepki

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Dışişleri Bakanlığı, gezi provokatörü Osman Kavala'ya Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda düzenlenen törenle, 'Václav Havel İnsan Hakları Ödülü' verilmesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, 'Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM'nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir.' denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, ülkemizde hakkında yargı tarafından hükmedilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmiş olması kabul edilemez.

Bu ödülün, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin rehberliğinde faaliyet göstermesi gereken Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) çatısı altında verilmesi, Avrupa Konseyi'nin insan hakları idealine yönelik müktesebatının ve bu ideal uğruna uzun yıllardır sarfedilen müşterek çabanın hiçe sayılması anlamına gelmektedir.

Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır.

Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir.

Yargı kararına saygısızlık oluşturan bu tasarrufla, AKPM'nin itibar ve inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmiştir.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı OSMAN KAVALA Avrupa TEPKİ
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