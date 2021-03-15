Türkiye'den geleceğe damga vuracak çalışma: Sürü İHA Projesi

Askeri deniz platformlarından otonom sistemlere, siber güvenlikten uydu teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede çözümler üreten Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), güvenlik güçlerini yerli ve milli sistemlerle donatmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayii şirketi arasında yer alan STM'de gazetecileri ağırlayan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin dahil olduğu projelerle ilgili soruları yanıtladı.



Kargu, Alpagu ve Togan gibi kamikaze İHA'lara imza atan STM, "Sürü İHA" çalışmalarını sürdürüyor. Döner kanatlı ve sabit kanatlı İHA'ların GPS olmayan ortamlarda görev yapabilmesini amaçlayan KERKES projesi ile İHA'ların sürü şeklinde hareket etmesi için başlatılan çalışmalara değinen Güleryüz, "Sürü İHA projesinde takvimde gecikme yok, farklı konseptlerin geliştirmesi; doğa ve diğer şartlara uyarlı olacak şekilde devam ediyor" dedi. Demir de, geleceğin harekat ortamında, sürü kavramının bütün insansız sistemleri içine alacak, onların koordinasyonunu sağlayacak bir yazılım/akıllı sisteme evrilmesini beklediklerini söyledi. Demir, "O yüzden sadece sürü İHA çalışması değil, tüm sistemler için program tasarımlarının ona göre yapılmasını bekliyoruz" dedi.



SİBER GÜVENLİK ATAĞI



SSB olarak, Siber Güvenlik Kümelenmesi oluşturduklarını belirten Demir, "Yabancıların pazarı haline gelmiş, yazılım ve siber güvenlik alanının yerlileştirilmesi için ne yapılabilirizi konuşuyoruz. Şu an 180'i aşkın firma bu kümelenmenin içinde. Uzaktan erişimin yaygın olduğu bir dönemde, iletişim cihazlarının yazılım ve donanımlarının emniyette olmasını gerektiren bir süreç içindeyiz. Dünyanın geleceği enterkonnekte sistemlere doğru giderken, bu sistemlerin alt yapısını birilerine (yabancılara) emanet ettiğimizde büyük bir güvenlik açığı vermiş olabileceğimizi düşünüyorum" dedi. TSK'nın Siber Savunma Merkezi'nin STM tarafından kurulduğunu açıklayan Güleryüz, "Şirketin yürüttüğü gizli projelerin çalınması söz konusu mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "STM ve diğer savunma sanayii firmaları, tesis güvenlik kapsamında. Gizli bilgilerin tutulduğu ağlar ile internetin tutulduğu ağlar fiziksel olarak birbirinden bağımsızdır. Gizli bilgilerin ulaşılması mümkün değil" bilgisini verdi.

SİBER FÜZYON MERKEZİ



Siber güvenlik alanında önemli çalışmalara imza atan STM, yaklaşık 5 yıl önce kurum bünyesinde kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla STM Siber Füzyon Merkezi'ni hayata geçirdi. Merkez; Siber Tehdit İstihbarat Merkezi, Siber Operasyon Merkezi ve Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor. Siber Tehdit İstihbarat Merkezi'nde, bir siber olay meydana gelmeden önce, tehdidin istihbaratı elde edilmeye çalışılıyor. Elde edilen bilgiler, kurum ve müşterilerle paylaşılıyor, raporlamalar yapılıyor. Merkezde ayrıca, güvenlik birimlerine istihbarat verileri bildiriliyor ve saldırının başlamadan engellenmesi sağlanıyor. Operasyon Merkezi'nde ise siber olaylara anında müdahale ediliyor, Zararlı Yazılım Analiz Laboratuvarı'na analizler gönderiliyor. 7/24 görevde olan STM Siber Füzyon Merkezi'nde, saldırının hangi kaynaktan hangi kaynağa yöneldiğinin analizi yapılıyor.

Dünyada ve Türkiye'deki siber trafik bu merkezden takip ediliyor. Merkez, uluslararası zararlı yazılım paylaşım platformları ile entegre çalışıyor. Sosyal medya saldırıları için de çalışma yapılıyor. Saldırıların belli siyasi gelişmeler üzerine yapıldığına dikkat çeken yetkililer, "Örneğin Afrin Harekâtı öncesinde, bir saldırı tespit ettik ve ilgili birimlere raporladık. Bu saldırıların komşu ülkelerden geldiğini belirledik. Son dönemde ise pandemiden dolayı, uzaktan erişim uygulamaları/görüşme/vpn uygulamalarını barındıran firma ve kurumlara yoğun saldırı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.