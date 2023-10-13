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Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: İkinci yardım uçağı Mısır'da
13 Ekim 2023 Cuma 16:48:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 16:48:00

Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: İkinci yardım uçağı Mısır'da

Kaynak: AA

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Türkiye'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkı için gönderdiği ikinci yardım uçağı Mısır'a ulaştı.

Mısır medyasında yer alan habere göre, Türkiye'den gelen insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak Uluslararası Ariş Havalimanı'na indi.

Türkiye'nin yardımları, Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'ndan Filistin tarafına teslim edilecek.

Türkiye'nin gönderdiği ilk yardımlar Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki havalimanından Ariş Stadı'na nakledilmişti. Türkiye'nin yardımları Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 388 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Etiketler : türkiye gazze yardım
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