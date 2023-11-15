VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hiçbir ideoloji masumların canından değerli değil"
Aliyev: Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz
11. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları devam ediyor
Başkan Erdoğan: İsrail bir terör devletidir
Lider eşleri Gazze için İstanbul'da buluşuyor
Bakan Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
15 Kasım 2023 Çarşamba 12:25:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 12:25:00

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları ile kanser hastalarının Türkiye'ye naklini görüşmek üzere Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Kahire'de bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi.

Sağlık Bakanı Koca'yı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ve beraberindeki yetkililer karşıladı.

Bakan Koca, daha sonra Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca ve mevkidaşı, buradan Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek hastaları ziyaret edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta, hem İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel hem de Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar ile Gazzeli hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan nakli için telefon diplomasisi yürütmüştü.

Etiketler : fahrettin koca gazze mısır sağlık yardım
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX