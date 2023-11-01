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01 Kasım 2023 Çarşamba 12:47:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 12:47:00

Türkiye'den Gazze için sağlık seferberliği! "20 sahra hastanesi kurulacak"

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze için Rehah Sınır Kapısı'na yakın bölgede ve El Ariş Havalimanı'na 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının bombaladığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ndeki hastaların tedavisi, ilaç tedariki yapılamadığı için ciddi oranda aksıyor.

Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Gazze'de yaşanan vahşete tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanenin kanser hastalarına yönelik bölgedeki tek sağlık kuruluşu olduğunu vurguladı.

"ÇOCUKLAR HİÇBİR KAVGANIN ÖLEN TARAFI OLAMAZ"

Hastanenin 36 bin metrekare kapalı alana, 180 yatağa sahip olduğunu kaydeden Koca, "TİKA tarafından yapılıp Filistin'e hediye edilen bir hastane. Hastanede görevlendirilen sağlık çalışanımız yok. Halen 80 hasta, onkolojik tedavi için yatırılmış durumda. Bütün bu yapılanlar ne insanlığa ne vicdana sığar. Sağlık çalışanlarının, kanser hastalarının hedef alınması, ölüme terk edilmesi ya da bombaların hedefi olması aslında bir savaş suçu içeriyor. Çocuklar hiçbir kavganın ölen tarafı olamaz. Hastalar ve yaralılar hiçbir düşmanlığın ezileni olmamalı." dedi.

"20 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİMİZ HALEN ORADA"

Gazze'de bir gemi hastanenin hazır beklediğini ifade eden Koca, "40'a yakın ambulans planladık ve göreve hazır. 8 Koca Yusuf uçakla kuvözler, ventilatörler, küçüklü büyüklü çok sayıda jeneratör gönderdik. İki genel müdür arkadaşımızla birlikte 20 kişilik sağlık ekibimiz halen orada." diye konuştu.

"20 SAHRA HASTANESİ KURMAK İÇİN TÜM HAZIRLIKLARI YAPTIK"

Hem Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgede hem de El Ariş Havalimanı'na 20 sahra hastanesi kurmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını aktaran Koca, bütün bunlarla ilgili Mısır ve Filistin Sağlık bakanlıkları ile yakın diyalog içinde olduklarını, güvenliğin sağlanması ve izinlerin verilmesini beklediklerini söyledi.

Koca, izin verilmesi halinde derhal sağlık operasyonlarını başlatmaya hazır

Etiketler : Türkiye Gazze Sağlık seferberliği Sahra hastanesi
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