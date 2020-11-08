Türkiye'den gardaşa tebrik: Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın 28 yıl sonra Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.



Çelik, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan'ın zaferi kutlu olsun. Şuşa zaferi hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." açıklamalarına yer verdiği paylaşımında Çelik, "Mübarek olsun. Bereketli olsun. Hayırlı ve kutlu olsun. Hakka ve hukuka dayanan bu zafer hayırlı olsun. Türkiye her koşulda Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: BAYRAK GÜNÜNDE ŞANLI AZERBAYCAN BAYRAĞI BİR DAHA İNMEMEK ÜZERE ŞUŞA’DA DA DALGALANACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasını tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Azerbaycan'ın kültür başkenti kadim şehir Şuşa'nın azatlığı kutlu ve uğurlu olsun. Bayrak gününde şanlı Azerbaycan bayrağı bir daha inmemek üzere Şuşa'da da dalgalanacak. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa Azerbaycan!" ifadelerini kullandı.

- Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

1752'de Karabağ hanı Penahali tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem de taşıyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN 'ŞUŞA' MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan ordusu tarafından Şuşa'nın işgalden kurtarılması ile ilgili "Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Azerbaycan ordusunun kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Oktay, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının da yer aldığı paylaşımında "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım" dedi.

SÖZCÜ KALIN: KUTLU OLSUN. UĞURLU OLSUN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Ve Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu... Kutlu olsun. Uğurlu olsun" dedi

MSB'DEN AZERBAYCAN ORDUSUNA TEBRİK

Milli Savunma Bakanlığı, Şuşa kentini işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusunu tebrik etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara" denildi.