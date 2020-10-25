  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aliyev'den flaş açıklama: 100'den fazla yerleşim yerini işgalden kurtardık
İçişleri'nden flaş açıklama: Örgüte katılım en düşük seviyede
Maskeniz nemlendiğinde değiştirin
Türkiye'den Fransa'ya çifte standart tepkisi: İfade özgürlüğü yok sayılmaktadır
Fuat Oktay'dan Winders'a sert tepki: Avrupa bunları bünyesinden atmalıdır
Açelya Akkoyun: En şanslı ülkelerdeniz
Esir alınan Ermeni askeri terör örgütü PKK ile haydut Ermenistan'ın kirli 'Karabağ' planını itiraf e...
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a tepki
Bakan Fahrettin Koca Türkiye'nin 25 Ekim koronavirüs tablosunu paylaştı
İspanya'dan flaş OHAL kararı! Koronavirüs ülkede etkisini artırıyor
2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda birinciler belli oldu
Korkma Miço! Nusret 2020 Mayın Davet Tatbikatı devam ediyor
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepk: İslam düşmanlıkları ayan olmuştur
Fahrettin Altun'dan flaş tepki: Her bedeli ödeyerek savunacağız
Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı
8. Boğaziçi Film Festivali'nde ulusal yarışma heyecanı devam ediyor!
Bosphorus Film Lab çevrimiçi etkinlikleriyle ilk gününü geride bıraktı
Başkan Erdoğan'dan Wilders'e sert tepki, ABD'ye hodri meydan
Fenerbahçe'den farklı galibiyet
Azerbaycan ordusu vura vura ilerliyor! Hedefler böyle imha edildi
Yaz bitti! Köpekler terk edildi
Macron'a tepki yağıyor! İmran Han: İslam düşmanlığını teşvik ediyor
Melek Aslan ölüme böyle gitti!
Adana'da aile arasında ağaç kesme kavgası: 2 ölü
25 Ekim 2020 Pazar 20:59:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 20:59:00

Türkiye'den Fransa'ya çifte standart tepkisi: İfade özgürlüğü yok sayılmaktadır

ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisinin istişareler için Paris'e çağrılması kararını açıklarken, Fransa'nın kendi başlattığı ve tırmandırdığı bir gerilim sürecini izah etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, "Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransız medyasınca uzun süredir Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin hedef gösterilmesine ses çıkarılmamaktadır. Müslümanları rencide eden karikatürlerin “ifade özgürlüğü” kisvesiyle devlet binalarına yansıtılmasına da keza tepki gösterilmemektedir. Gerçekler dile getirildiğinde Batının her zamanki çifte standardıyla “ifade özgürlüğü” yok sayılmaktadır.

Açıklamada dile getirilen hususlar, ne yazık ki, Fransa’nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir.

Türkiye, her tür terör ve şiddetle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, bu olayların tüm mağdurları gibi Samuel Patty cinayetinden de üzüntü duymuştur. Fransa’da devletimizin en üst düzeydeki temsilcisi Paris Büyükelçimizce de bu üzüntümüz ifade edilmiştir. Türkiye’nin terör bağlamındaki hassasiyeti dil, din, ırk ve düşünce ayrımı içermemektedir. Hal böyleyken, yıllarca terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili bir kez olsun açıklama yapma ihtiyacı duymayan Fransa’nın bugün bu tür bir hassasiyet içine girmesi de ayrıca manidardır." açıklamalarında bulundu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER