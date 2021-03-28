Endonezya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da kiliseyi hedef alan terör saldırısını kınadı. Endonezya'nın Güney Sulawesi Eyaleti'nin Makassar kentinde 2 motosikletli saldırganın bir kiliseye düzenlediği saldırıda en az 20 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



'TERÖRLE UZUN YILLARDIR MÜCADELE EDEN BİR ÜLKE OLARAK SALDIRIYI KINIYORUZ'



Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı:

Endonezya'nın Güney Sulawesi Eyaleti'nin Makassar kentinde bir kiliseye yönelik olarak bugün (28 Mart) gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını büyük üzüntüyle öğrendik. Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya halkı ve Hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

Endonezya Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtmişti.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto da kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.