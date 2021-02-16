16 Şubat 2021 Salı 10:37:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 10:37:00
Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı
Türkiye, Ege Denizi'nde hidrografik araştırmalar sebebiyle Navtex ilan etti.
Türkiye, TCG Çeşme Gemisi'nin 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yürüteceği çalışmalar nedeniyle Navtex yayımladı.
Ege denizindeki hidrografik araştırma, yer altı ve yer üstündeki sularının oluşumu ve dağılımını ortaya koymaya ilişkin çalışmayı kapsıyor.
Navtex'in süresi 2 Mart'ta sona erecek.
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