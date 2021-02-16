Türkiye'den Ege'de yeni Navtex ilanı

Türkiye, TCG Çeşme Gemisi'nin 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yürüteceği çalışmalar nedeniyle Navtex yayımladı.



Ege denizindeki hidrografik araştırma, yer altı ve yer üstündeki sularının oluşumu ve dağılımını ortaya koymaya ilişkin çalışmayı kapsıyor.

Navtex'in süresi 2 Mart'ta sona erecek.