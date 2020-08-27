Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Geri adım yok, Oruç Reis dönmeyecek

Türkiye, bulunduğu mevcut konumundan geri adım atmayacak ve başta Oruç Reis olmak üzere Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemiler bulundukları bölgelerden geri döndürülmeyecek. Türkiye, bölgedeki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde icra ettiğini başta BM olmak üzere tüm uluslararası platformlara bildirdi. Türkiye, bölgedeki gelişmelerde gerilimin tarafı olmayacak ancak karşı taraftan gerilimi artıracak herhangi bir adım da karşılıksız kalmayacak. Olası bir tacize meşrû müdafaa hakları çerçevesinde misliyle mukabele edilecek.

GERİ ADIM YOK

Yeni Şafak'ın haberine göre Oruç Reis’in bölgedeki ilk aşama faaliyetleri için belirlenen süre bugün (27 Ağustos) doluyor. Ancak gelinen son aşamada Oruç Reis’in limana dönmeksizin faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor. Başkan Erdoğan da Yunanistan’ın aynı sahada Navtex (deniz duyurusu) ilanı ardından yaptığı açıklamada, “Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Türkiye ne Oruç Reis’in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır” demişti. Mevcut Navtex sahası ve ilerleyen dönemde yeni Navtex ilanlarıyla Oruç Reis’in planlı araştırma faaliyetleri, Meis adası güneyi ve Rodos adası batısında Yunan karasularının bitimine kadar uzanacak.

TÜRKİYE TEHDİT İMİŞ

Atina’nın Kahire ile yaptığı korsan anlaşmanın mimarı ABD, Doğu Akdeniz’de Yunan çıkarları için çalışacağının işaretlerini veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına Amerikan Helenik Enstitüsü’ne mektup gönderen Avrupa İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, bölgede ‘provokatif adımlar atarak gerilim çıkaran tarafın Türkiye olduğunu’ iddia etti. “Yunan hava sahasını ihlalleri, Kıbrıs’taki sondaj faaliyetleri, Libya ile anlaşma yaparak hidrokarbon araması yapma açıklamalarının provokatif olduğu ve bölgede gerilim çıkardığını Türkiye’ye tekrar tekrar ilettik” diyen Reeker, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımına Washington’un etkin şekilde itiraz etmeye devam ettiğini de mektupta vurgulamayı ihmal etmedi.