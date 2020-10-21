21 Ekim 2020 Çarşamba 23:44:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 23:47:00
Türkiye'den Doğu Akdeniz adımı! Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex mesajı yayınlandı.
Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve destek gemilerinin görev süresi 27 Ekim tarihine kadar uzattı.
- Türkiye'den Doğu Akdeniz adımı! Oruç Reis için yeni Navtex ilanı
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