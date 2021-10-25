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25 Ekim 2021 Pazartesi 14:01:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 14:51:00

Türkiye'den devrim niteliğinde hamle için geri sayım başladı

Kaynak: AA

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Geleceğin petrolü veya beyaz altını olarak bilinen lityumun önemi gelişen teknolojilerle birlikte artmaya devam ediyor. ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri'de kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı. Aynı zamanda Avrupa'nın lityum iyon pil seri üretimi yapacak tesiste hem savunma sanayisi hem özel sektörün ihtiyacı karşılanacak hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek. Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği otomobile de katkı sunmaya hazırlanan ASPİLSAN, yatırımın ikinci fazı tamamladığında TOGG için yerli hücreyle yerli batarya üretebilir hale gelecek.

ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri'de kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisi inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 1981'de hayırsever iş insanlarının katkılarıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, askeri birliklerin ihtiyacına göre, kullanılan cihazlara özgü pil ve bataryalar üreterek Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gücüne güç katıyor.

Yaptığı yatırımlarla kendisini geliştiren fabrika, bugün ürettiği pillerle dünya çapında satılan hemen hemen her türlü taşınan cihaza veya giyilebilir teknolojik ürünlere güç sağlıyor.

ASPİLSAN, TSK'nın telsiz, gece görüş sistemi, karıştırıcı sistem, tanksavar sistem ve mayın tarama-bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları, füze ve güdüm kitlerinde kullanılan pil ve bataryaları ile anti-torpido bataryaları da tasarlıyor.

- İNŞAATIN YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI

ASPİLSAN'dan alınan bilgiye göre, geçen yıl ekim ayında Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde temeli atılan ve yakın zamanda seri üretime geçecek 25 bin metrekare kapalı alana sahip Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde inşaatın yüzde 80'i tamamlandı.

Aynı zamanda Avrupa'nın lityum iyon pil seri üretimi yapacak tesiste hem savunma sanayisi hem özel sektörün ihtiyacı karşılanacak hem de ilerleyen dönemlerde farklı tip, boyut ve teknolojilerdeki pil hücrelerinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecek.

Yerli üretim için çalışmalar yürüten ASPİLSAN, şu an sadece hücre temini konusunda yurt dışına bağımlıyken yeni yatırımla bölgede tek hücre üreten şirket haline gelecek.

Bu konuda da dışa bağımlılığı sona erdirecek fabrika, ham madde olarak kullanılacak nikel, kobalt ve mangan gibi madenlerin de ülkeden tedariki gerçekleştiğinde tamamen yerli üretimi sağlayacak.

Üretim tesisindeki toplam personel sayısı 2022 yılında 300, 2023 yılında ise 400 olarak öngörülüyor.

- "TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ"NE DE KATKI SAĞLAYACAK

Üretim hattından çıkacak ilk pil silindirik tipte olacak, 2,8 amper saat kapasiteye ve 3,6 volt gerilime sahip bulunacak.

Elektrot hazırlama, pil montaj ve formasyon hatları olmak üzere üç kısımdan oluşacak tesis, dakikada 60 pil üretim kapasitesine sahip olacak.

Düşük sıcaklıklarda çalışabilecek piller, yüksek C-rate (deşarj oranı) değerine sahip olduğu için çok çeşitli batarya sistemlerinde kullanılabilecek. Fabrikada aynı makine sistemlerinde yine silindirik hücre olan ancak daha yüksek kapasitedeki hücreler de üretilebilecek.

Yaklaşık maliyeti 900 milyon ile 1 milyar 200 bin lira arasında planlanan fabrikada makine sistemlerinin kurulumunun Ocak 2022'de tamamlanması, Nisan 2022'de de seri üretime geçilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği otomobile de katkı sunmaya hazırlanan ASPİLSAN, yatırımın ikinci fazı tamamladığında TOGG için yerli hücreyle yerli batarya üretebilir hale gelecek.

Etiketler : ASPİLSAN Kayseri lityum iyon pil üretim tesisi
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