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21 Temmuz 2023 Cuma 17:21:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 17:21:00

Türkiye'den, Cezayir'e taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı , Cezayir'in Tamanrasset şehrinde meydana gelen trafik kazası için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in Tamanrasset şehrinde 19 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasında birçok kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile dost ve kardeş Cezayir halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tamanrasset'teki kazada 34 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : Cezayir Türkiye Türkiye-cezayir
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