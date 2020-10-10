Türkiye'den BMGK'ya Kapalı Maraş tepkisi: Kimseye fayda sağlamaz

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın "Kapalı Maraş"la ilgili yaptığı açıklamaya, "Statükonun devamını savunmak, ne Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak, ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.



DHA'da yer alan habere göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti (KKTC) Başkanlığınca yapılan açıklamanın tümüyle desteklendiğini bildirilen bakanlık, bölgenin statüsünde değişiklik yapılmadığını belirtti.

"KAPALI MARAŞ HERHANGİ BİR MAĞDURİYETE YOL AÇMAMAKTADIR"

Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları kararın, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla, bu kararın BMGK kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada'daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri ön yargısız şekilde değerlendirmelidir. Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır"