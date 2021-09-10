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Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde 'Taliban ile kademeli angajman doğru yaklaşım'' mesajı
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10 Eylül 2021 Cuma 07:28:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 07:29:00

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde 'Taliban ile kademeli angajman doğru yaklaşım'' mesajı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Taliban ile ''Kademeli angajmanın doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Verdikleri sözleri yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için onlarla iletişim kurmamız gerek.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumuna Türkiye de davet edildi.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, oturumda yaptığı konuşmada, Afganistan'ın önemli bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

Afganistan'da uzun vadede istikrar için kapsayıcı ve temsili bir hükümet gerektiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, Taliban ile ''Kademeli angajmanın doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Verdikleri sözleri yerine getirip getirmeyeceklerini görmek için onlarla iletişim kurmamız gerek. (Taliban'ın) Sözlerini eyleme dökerek güvenimizi kazanması gerek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın söylemeleriyle değil eylemleriyle dikkate alınacağını belirten Sinirlioğlu, Afgan halkının ise her zamankinden daha fazla destek ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumun önceliklerinden birinin ise temel hizmetlerinin devam edebilmesi için Kabil'deki havalimanının kesintisiz faaliyet göstermesini sağlamak olduğunu söyleyen Sinirlioğlu, son haftalarda Türkiye'nin Katar ile bu yönde attığı çabaları anlattı.

Afganistan'da kötüye giden insani duruma da dikkati çeken ve uluslararası topluma desteğini artırması çağrısı yapan Sinirlioğlu, ''Hemen harekete geçmezsek bölge ve ötesinde daha büyük insani sonuçlar ve güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalacağız.'' dedi.

Sinirlioğlu, ''Afganistan'daki geçici hükümet, insan hakları ihlallerini özellikle de kadın ve kız çocuklarının haklarını ihlal ettiği takdirde hesap vereceğinin gayet farkında. Gelişmeleri de bu bağlamda çok yakından izlemeliyiz.'' diye konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jeffrey DeLaurentis de ''Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arıyor. Mesajımız net; Meşruiyet ve desteği kazanması gerekecek.'' mesajı verdi.

Çin'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang ise Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini belirterek ''Bu varlıklar Afganistan'a ait ve Afganistan için kullanılmalı, baskı aracı olarak değil.'' ifadesini kullandı.

Rusya da Afganistan'ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması çağrısına destek verdi.

Afganistan'ın BM Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai ise BM Güvenlik Konseyi'ne kapsayıcı olmayan bir hükümeti tanımaması çağrısı yaptı.

Etiketler : BM Güvenlik Konseyi afganistan taliban
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