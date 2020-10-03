Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e 'Nükleer' mesaj

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin nükleer silahsızlanma hedefini topyekün desteklediğini ancak bu hedefin tüm ülkelerin aktif katılımıyla aşılacağını kaydetti.



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslar arası Günü kapsamında düzenlediği yüksek düzeyli etkinlikte konuşan Sedat Önal, 75 yıl önce Hiroşima ve Nagazaki'deki yıkımın ardından nükleer silahların ortadan kaldırılmasının öncelik oluşturduğunu belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Nükleer silahların, uluslar arası güvenlik için ciddi sorun teşkil ettiğini ve tamamen ortadan kaldırılmasını ifade eden Önal, izlenen yola geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasına (NPT) bağlı olduğunu kaydeden Önal, bu anlaşmanın, küresel nükleer silahsızlanmanın ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlar için geliştirilmesinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Önal, Türkiye'nin nükleer testlerin yasal bağlayıcılığı olacak şekilde yasaklanması yönündeki çağrılara destek verdiğini de sözlerine ekledi.