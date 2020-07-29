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29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:54:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:54:00

Türkiye'den Avusturya'ya maske yardımı

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği tarafından, Salzburg'daki Kardinal Schwarzenberg Hastanesine, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20 bin adet cerrahi maske yardımı yapıldı.

Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında dünyanın birçok ülkesine tıbbi yardımları devam ediyor.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, maskeleri, Kardinal Schwarzenberg Hastanesi Müdürü Katharina Rosa Laner'e teslim etti.

Ceyhun, Laner ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Johann im Pongau bölgesinde çok sayıda Türk asıllı vatandaşın yaşadığını, burayı ziyaret ederek hem Türk toplumuyla hem de bu kasabanın belediye başkanıyla bir araya gelmek istediğini söyledi.

Salgın döneminde dayanışmanın Türkiye-Avusturya ilişkileri açısından önemli olduğunu dile getiren Ceyhun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konularda çok titiz olması sayesinde ve Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun yurt dışı ilişkilerimizde özellikle şu anda dayanışmaya çok değer vermesi dolayısıyla Avusturya ile de ilişkilerimizin mümkün olduğunca daha iyiye gitmesini arzu ettiğimizden 20 bin adet maskeyi buradaki hastaneye takdim ettik."

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a teşekkür eden Ceyhun, özellikle bu bölgede Ordu'dan göç eden çok sayıda vatandaşın bulunduğunu, buradaki Türklerin de hizmet aldığı bir hastaneye Türkiye'nin böyle değerli bir yardımda bulunmasının onları da memnun edeceğini söyledi.

"İYİ BİR İŞ YAPTIĞIMIZ İNANCINDAYIM"

Hastane yönetiminin kendilerine teşekkür ettiğini belirten Ceyhun, "Avusturya-Türkiye ilişkilerinde sadece ekonomi ve kültürel alanlarda değil, sağlık alanında da hem katkı sunmak hem de ilişkileri sağlık alanında geliştirmek amacıyla gerçekten iyi bir iş yaptığımız inancındayım" diye konuştu.

Ceyhun, daha sonra Johann im Pongau Belediye Başkanı Günther Mitterer ile bir araya geldi. Buradaki Türk toplumuyla da görüşecek olan Ceyhun, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarla bayramlaşacak.

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