Türkiye'den Almanya'ya kınama: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı:"Berlin’deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisine polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır.



Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez."