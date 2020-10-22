Türkiye'den Almanya'ya kınama: Kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığından, "Berlin'deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisine polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı:"Berlin’deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisine polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır.
Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez."
- Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
- Türkiye'den Almanya'ya kınama: Kabul edilemez
- Muharrem İnce'den CHP'ye sert tepki: Herkes görmüş oldu
- Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 22 Ekim koronavirüs tablosu
- Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
- HDP Diyarbakır il başkanı gözaltına alındı