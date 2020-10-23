23 Ekim 2020 Cuma 22:32:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 22:35:00
Türkiye'den Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.
Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.
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