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21 Nisan 2022 Perşembe 18:36:00 - Güncelleme:21 Nisan 2022 Perşembe 18:36:00

Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın bazı kentlerinde gerçekleştirilen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırılarının en güçlü şekilde kınandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'ın bazı kentlerinde meydana gelen patlamalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"İNSANLIK DIŞI TERÖR SALDIRILARINI KINIYORUZ"

"Bu insanlık dışı terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanılan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendiği kaydedildi.

Taliban geçici hükümeti yetkilileri, ülkenin Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ise en az 10 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 31'e çıktığını ve yaralı sayısının 80'den fazla olduğunu ileri sürmüştü.

Etiketler : Taliban Afganistan Dışişleri Bakanlığı
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