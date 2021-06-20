Türkiye kritik bölgede devreye girdi

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle NEST Kongre Merkezi'nde düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD öncülüğündeki yabancı güçlerin çekilmesinin ardından Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin güvenliği sağlama rolü üstlendiğini hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin ilk defa Afganistan'a gitmediğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'nun kararlı destek misyonu çerçevesinde Kabil Uluslararası Havaalanı'nın güvenliği ve işletmesini üstlendiğini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"ABD'nin çekilme kararıyla diğer müttefikler de çekiliyor ve kararlı destek misyonu sona eriyor. Bu havaalanının işletilmesi ve güvenliği Afganistan için çok önemli. Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı. Sadece Afganistan için değil, orada bulunan, başta Türkiye olmak üzere tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli. Türkiye olarak biz bu görevimizi, epeydir üstlendiğimiz ve üstlenmeye devam etme kararı aldığımız bu görevi nasıl devam ettirebiliriz? Tek başına Türkiye'nin üstleneceği bir yükümlülük değil. En başta Afganistan'ın kendisinden desteğe ihtiyacımız var. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor. Afganistan'ın ihtiyacı olduğu sürece Afganistan'ın yanında olacağız. Bu, sadece askeri güç olarak orada olacağız anlamına gelmiyor."

Bugüne kadar Türkiye'nin Afganistan'da birçok projeyle TİKA'nın imkanlarıyla yer aldığını anlatan Çavuşoğlu, bunun Türk milletinin bir anlayışı olduğunu ifade etti.

Havaalanı güvenliği ve işletilmesi meselesinin ise bazı ülkelerin ve uluslararası toplumun desteğiyle mümkün olabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu, bunu ilgili ülkelerle ve Afganistanlılarla görüştüklerini bildirdi.

Komşu ülkelerin de yapacağı katkılar olacağını aktaran Çavuşoğlu, "Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü mekanizmamız var. Terörle mücadelede Pakistan'ın rolü çok önemlidir. Sınır komşu ve arada geçirgenlikler var. Üçlü toplantıda da bunları konuştuk. Bir taraftan terörle mücadele, kaçak göçle mücadele, aynı zamanda Afganistan'a nasıl destek vereceğimizi konuştuk. Önümüzdeki fırsatlar nedir? Ulaşım, enerji iş birliğini değerlendirme fırsatı bulduk. Bu süreci tüm aktörlerle görüşüyoruz." diye konuştu.

- "AB'DEN SOMUT ADIM BEKLİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, Gümrük Birliği Anlaşması'na yönelik olarak da modernizasyon müzakerelerinin başlaması gerektiğini bildirdi.

Bunun siyasi bir konu olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaç tur müzakere olacak onu bilmiyoruz. Ama müzakerelere başlamak lazım. Daha önce üç tur müzakereler oldu, sonra durduruldu. Şimdi tekrar başlaması gerekiyor. Diğer taraftan göç mutabakatının içinde olan vize serbestisi dahil, bununla ilgili atılması gereken birkaç adım var. AB'nin artık masaya dönmesi lazım. Geri kalan bu kriterleri yerine getirme konusunda birkaç kelimeye takılıp, zamana oynamaması gerekiyor. Somut adım bekliyoruz artık AB'den. İşte 'Türkiye ile görüş ayrılığımız olsa da Türkiye bizim için vazgeçilmez bir müttefik'. Bu sözler kulağa hoş gelebiliyor. Ama somut adım var mı, yok bugüne kadar. İşte bu zirvede somut adım bekliyoruz."

Çavuşoğlu, göç konusunda da değerlendirilmesi gereken çok unsur olduğunu dile getirdi. Sorunun devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sadece 'turisti tut, al parayı Suriyelilere harcayın, okula harcayın' meselesi değil. Bunu kaçakçılıkla mücadele, sınırdaki güvenlik boyutu, mültecilerin güvenli şekilde geldiği yere gönderilmesi var. Bu sorunun Kovid-19'dan sonrada devam edeceği apaçık ortada. Afganistan'daki çekilme kararından sonra birçok insan Afganistan'ı terk etme eğiliminde. Önümüzdeki süreç artarak devam edecekse bu iş birliğini genişleterek devam ettirmemiz gerekiyor. Görüşlerimizi AB tarafına ilettik hangi konuda hangi adımlar atılacak. Liderler Zirvesi, komisyonu, bu konularda Türkiye ile müzakere etmek için ve neticelendirmek için yetkilendirebilir. 1,5 seneyi geçti bu konuda bir cevap göremedik. Bu zirvenin dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz. Türkiye'yi oyalamasınlar, güzel sözlerle oyalayacaklarını düşünüyorlarsa yanlış düşünüyorlar. AB ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek, iş birliğini geliştirmek ve genişletmek istiyoruz."

- "FORUM İLE TARİHE ÖNEMLİ NOTLAR DÜŞTÜK"

Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun 3 gün boyunca yoğun bir düşünce maratonuna sahne olduğunu söyledi. Uluslararası toplumun nabzının Antalya'da attığını belirten Çavuşoğlu, "Foruma 11 devlet ve hükümet başkanı, 41 dışişleri bakanı ve bakan seviyesinde konuk katıldı. Bu, dünyadaki her 5 bakandan birinin burada olduğu anlamına geliyor. 60'a yakın uluslararası örgüt temsilcisi ve üst düzey şahsiyet dışında, iş ve akademi dünyasından Türk ve yabancı çok sayıda davetli ağırladık." dedi.

Forum ile tarihe önemli notlar düştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, forumu geleneksel hale getirmek istediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, bugünün Babalar Günü olduğunu da hatırlatarak kendisinin ve tüm babaların gününü kutladı.

Ayrıca 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü olduğunu da belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, bugün EURO 2020'de Türkiye'nin İsviçre ile maçının olduğunu anımsatarak Milli Takım'a başarılar diledi.